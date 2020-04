Saoedi-Arabië schaft doodstraf voor minderjarigen af

Het land kent één van 's werelds hoogste executiecijfer. Mensenrechtenorganisaties hebben herhaaldelijk bezorgdheid geuit over de eerlijkheid van processen.

Na de recente afschaffing van geseling heeft Saoedi-Arabië nu ook de doodstraf afgeschaft voor personen die zijn veroordeeld voor misdaden die zij hebben begaan terwijl ze minderjarig waren, zei voorzitter van de mensenrechtencommissie, Awwad Alawwad, in een verklaring onder verwijzing naar het koninklijk besluit.



"In plaats daarvan krijgt de persoon een gevangenisstraf van niet langer dan tien jaar in een jeugdgevangenis", aldus de verklaring. Door het decreet zullen naar verwachting de levens worden gespaard van zes mannen uit de sjiitische minderheidsgemeenschap die momenteel in de dodencel zitten. Ze werden beschuldigd van deelname aan anti-regeringsprotesten tijdens de opstanden van de Arabische Lente toen ze nog minderjarig waren.





Mensenrechtenexperts van de Verenigde Naties hebben vorig jaar een dringend beroep gedaan op Saoedi-Arabië om de uitvoering van de plannen stop te zetten. "Dit is een belangrijke dag voor Saoedi-Arabië", zei Awwad Alawwad. "Het decreet helpt ons bij het opstellen van een moderner strafwetboek."





Het koninkrijk wil de kritiek op haar mensenrechtenimago afzwakken. Het ultraconservatieve koninkrijk wordt al lange tijd geassocieerd met een fundamentalistische lijn van de Wahhabi-islam. De hervormingen van kroonprins Mohammed bin Salman werden de afgelopen jaren overschaduwd door de moord op journalist Jamal Khashoggi in oktober 2018 en door de toenemende repressie van dissidenten.





Hoge executiecijfers

Saoedi-Arabië telt één van de hoogste executiecijfers ter wereld, met verdachten die zijn veroordeeld voor terrorisme, moord, verkrachting, gewapende overvallen en drugshandel. Het koninkrijk heeft in 2019 ten minste 187 mensen geëxecuteerd, volgens een telling op basis van officiële gegevens, de hoogste sinds 1995 toen 195 mensen ter dood werden gebracht.





Volgens officiële gegevens zijn sinds januari 12 mensen geëxecuteerd. Mensenrechtenorganisaties hebben herhaaldelijk hun bezorgdheid geuit over de eerlijkheid van rechtszaken in het koninkrijk, een absolute monarchie die onder een strikte vorm van de islamitische wet valt.





Zweepslagen en stokslagen

Zaterdag werd bekend gemaakt dat Saoedi-Arabië geseling als straf effectief heeft afgeschaft. De laatste keer dat geseling in Saoedi-Arabië de krantenkoppen haalde was in 2015 toen blogger Raif Badawi in het openbaar werd gestraft, naar verluidt nadat hij was veroordeeld voor cybercriminaliteit en het beledigen van de islam. Hij zou wekelijks 1.000 zweepslagen krijgen. De wereldwijde verontwaardiging en de berichten dat de zweepslagen bijna tot zijn dood zouden hebben geleidt maakten echter een einde aan dat deel van zijn straf.





De vlugge achtereenvolgende afschaffing van de straffen is opmerkelijk. Vrijdag overleed Abdullah al-Hamid , de meest prominente Saoedische mensenrechtenactivist, in de gevangenis na een beroerte die volgens collega-activisten te wijten was aan medische verwaarlozing door de autoriteiten.





De 'hudud' of strengere straffen onder de islamitische wet, zoals geseling, zullen nog wel worden toegepast bij ernstige misdrijven, zei een Saudische functionaris.





De hudud, wat in het Arabisch 'grenzen' betekent, wordt opgelegd voor zonden als verkrachting, moord of diefstal. De 'hudud'-straffen worden echter zelden opgelegd omdat veel overtredingen moeten worden bewezen door een bekentenis of moeten worden geverifieerd door verschillende volwassen moslimgetuigen, voegde de ambtenaar toe.

