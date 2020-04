Verspreiding coronavirus in Nieuw-Zeeland gestopt

buitenland 27 apr 16:17

Nieuw-Zeeland heeft tot nu minder dan 1500 bevestigde of waarschijnlijke gevallen van coronavirus en 19 sterfgevallen gemeld. © ANP 2020 Met nieuwe gevallen in de enkele cijfers de afgelopen dagen, één nieuwe besmetting op zondag, zei premier Jacinda Ardern dat het virus "momenteel" is geëlimineerd, meldt de BBC. Maar overheidsfunctionarissen waarschuwen voor zelfgenoegzaamheid en zeggen dat dit niet betekent dat er helemaal een eind komt aan nieuwe gevallen van het coronavirus.Het nieuws komt vlak voordat Nieuw-Zeeland zijn strengste sociale beperkingen gaat versoepelen. Vanaf dinsdag kunnen enkele niet-essentiële bedrijfs-, gezondheidszorg- en onderwijsactiviteiten worden hervat. De meeste mensen moeten nog wel steeds thuis blijven en alle sociale interacties vermijden."We openen de economie, maar we openen niet het sociale leven van mensen", zei Ardern op de dagelijkse briefing van de regering.Nieuw-Zeeland heeft tot nu minder dan 1500 bevestigde of waarschijnlijke gevallen van coronavirus en 19 sterfgevallen gemeld.