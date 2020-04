Marokko stopt verplaatsing gevangenen gedurende coronacrisis

DGAPR heeft de overplaatsing van gedetineerden naar Marokkaanse rechtbanken en naar openbare ziekenhuizen voor ten minste een maand opgeschort

Het besluit komt nadat honderden besmettingen werden bevestigd onder gevangenen en medewerkers in detentiecentra in Marokko. De maatregel is bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus onder de gevangenispopulatie te voorkomen.





Het overkoepelend orgaan voor gevangenisbeheer en reïntegratie (DGAPR) faciliteert voortaan de gerechtelijke autoriteit bij het uitvoeren van hoorzittingen op afstand. Ook medisch consult voor gevangenen gebeurt de komende tijd op afstand. De overplaatsing van gevangenen naar openbare ziekenhuizen is alleen toegestaan ​​in noodgevallen.





In meerdere gevangenissen in Marokko is het coronavirus opgedoken. De lokale gevangenis in Ouarzazate lijkt het zwaarst getroffen. De autoriteiten daar besloten iedereen te testen nadat 270 medewerkers en gevangenen besmet bleken te zijn met het longvirus COVID-19.





DGAPR blijft erbij dat de situatie onder controle is; het aantal gevallen is klein, in vergelijking met het totale aantal gedetineerden en medewerkers. De instelling grijpt de situatie echter wel aan om de verplaatsing van gedetineerden tot een absoluut minimum te beperken om zodoende het besmettingsrisico bij verplaatsingen te verlagen.





Preventiemaatregelen Het opschorten van verplaatsingen is de meest recente maatregel in de strijd tegen het coronavirus. DGAPR heeft aan het begin van de virusuitbraak richtlijnen opgesteld voor gevangenen en gevangenispersoneel om infecties te voorkomen, waaronder het gebruik van beschermende mondkapjes en gezichtsmaskers, het verstrekken van beschermende kleding voor het personeel en het gebruik van desinfecterende producten in de faciliteiten.

Familiebezoek en groepsreïntegratieactiviteiten zijn tijdelijk stopgezet. Nieuwe gedetineerden worden eerst twee weken afgezonderd alvorens ze zich mogen voegen bij de rest van de gevangenispopulatie.

Ook werken gevangenismedewerkers in twee roulerende groepen. De ene groep werkt twee weken onafgebroken en blijft daarna afgezonderd thuis terwijl de andere groep het werk overneemt. DGAPR benadrukte dat personeel elke twee weken wordt getest op COVID-19; aan het einde èn aan het begin van de twee weken durende shift.

De Marokkaanse koning verleende begin april gratie aan 5.645 gevangenen om de verspreiding van het coronavirus in gevangenissen te beteugelen.

