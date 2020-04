Coronacijfers in Arabische landen

Gezondheidsautoriteiten in verschillende Arabische landen bevestigden vandaag nieuwe besmettingen en sterfgevallen als gevolg van het longvirus COVID-19.

In Algerije zijn 432 mensen overleden aan het longvirus. Het aantal besmettingen is opgelopen tot 3.517.





In Tunesië is het aantal bevestigde gevallen gestegen naar 949. Het land telt 38 coronadoden.





Gezondheidsautoriteiten in het door oorlog gehavende Libië hebben 61 besmettingen bevestigd. Er zijn tot dusver twee coronadode geregistreerd.





In de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is het aantal bevestigde gevallen gestegen naar 10.349. Het land telt 76 coronadoden.





Tunesië telt officieel 3 coronadoden. Het aantal bevestigde gevallen is opgelopen tot 43.





In Egypte zijn nog eens twintig doden gemeld, wat het totaal op 337 brengt. Er zijn 4.782 infecties bevestigd.





In Palestina is het aantal bevestigde gevallen gestegen naar 342. Het land telt twee sterfgevallen.





In Koeweit is het aantal bevestigde gevallen gestegen naar 3.288. Het land telt 22 coronadoden.





In Qatar is aantal infecties in de afgelopen 24 uur opgelopen tot 11.244 nadat zondag 929 nieuwe gevallen werden bevestigd. In Qatar zijn tien mensen overleden aan het virus.





In Saoedi-Arabie is het aantal bevestigde gevallen gestegen naar 18.811. Het land telt 144 sterfgevallen als gevolg van COVID-19.





In Marokko zijn tot dusver 162 mensen aan het coronavirus overleden. Het Noord-Afrikaanse land telt 4.120 bevestigde gevallen.

