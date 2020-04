Vader mishandelde Hamza pleit onschuld stiefmoeder (video)

De vader van Hamza beweert dat zijn zoon de boel in scene heeft gezet om zijn schoonmoeder in kwaad daglicht te zetten

De vrouw die zondag in Tanger werd gearresteerd omdat ze haar gehandicapte stiefzoon mishandelde is zèlf slachtoffer. Dat beweert de vader van de jongeman in een interview met nieuwsdienst ladepeche24. Volgens de vader heeft zijn zoon Hamza bewust zijn stiefmoeder geprovoceerd om een reactie uit te lokken en op beeld vast te leggen.









Volgens de man was Hamza van plan de video naar zijn moeder in Kenitra te sturen in een poging de stiefmoeder uit de weg te ruimen. Hamza is volgens de vader 19 jaar oud en dus geen minderjarige zoals eerder door de media werd bericht. Ook zou de jongeman niet bij zijn vader wonen maar is hij slechts op bezoek. Hamza woont en studeert in Khémisset sinds de scheiding van zijn ouders.





Hamza heeft last van slechte motoriek in zijn onderste ledematen en volgens de vader ontfermt de stiefmoeder zich doorgaans over haar stiefzoon. Het geweld uit de video is dan ook slechts een incident en zou enkel plaats hebben gevonden omdat Hamza haar "tot het uiterste dreef".





Na het lekken van video verzocht Hamza via lokale media om tussenkomst van de autoriteiten en een terugkeer naar zijn moeder.





De stiefmoeder zou naar verwachting vandaag voor de rechter moeten verschijnen.

