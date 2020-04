Aantal nieuwe coronadoden VS daalt verder

Opnieuw daalt het dagelijkse aantal coronadoden in de Verenigde Staten.

De Johns Hopkins University in Baltimore meldt dat er de afgelopen 24 uur 1303 Amerikanen zijn overleden aan het virus. Dat zijn er 27 minder dan de dag ervoor.De afgelopen week was het aantal nieuwe doden iedere dag onder de tweeduizend, behalve op zaterdag. Toen was er een grote piek van 2494 sterfgevallen op een dag.Er zijn in de Verenigde Staten meer dan een miljoen mensen positief getest op het coronavirus. Meer dan 56.000 van hen zijn aan de ziekte overleden. Wereldwijd staat het totaal aantal positief geteste mensen op meer dan drie miljoen, met ruim 200.000 sterfgevallen.