'Naleven coronamaatregelen steeds moeilijker'

Nederlanders vinden het steeds moeilijker om zich aan de coronamaatregelen te houden, zoals hoesten en niezen in de elleboog en 1,5 meter afstand houden. Toch blijft een meerderheid bereid zich hiernaar te voegen.

© ANP 2020

Dat meldt adviesbureau Citisens op basis van een eigen onderzoek aan BNR Nieuwsradio. De helft van de Nederlanders vindt het volgens de onderzoekers steeds moeilijker om zich aan de maatregelen te houden. Drie weken geleden leefde dit sentiment nog bij twee op de tien mensen.Men leeft de coronamaatregelen ook minder na dan drie weken geleden, toen de bereidheid om mee te werken het grootst was. Maar de overgrote meerderheid zegt zich er nog steeds naar te voegen. Zo geven zeven op de tien Nederlanders aan dat ze ook de ook de komende maanden 1,5 meter afstand van elkaar willen houden. Een kwart van de ondervraagden wil geen afstand meer houden tot vrienden of familie.Dat het sentiment over de coronamaatregelen lijkt te verschuiven, valt samen met afnemende zorgen onder de ondervraagden over de uitbraak van virus, nu de druk op de IC-bedden afneemt. Maar nog steeds maakt ruim de helft zich zorgen om de uitbraak.