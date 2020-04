Besmettingen coronavirus Marokko toegenomen met 132

In het laatste etmaal zijn 132 nieuwe infecties met het coronavirus bevestigd en is het aantal besmette personen opgelopen tot 4.252

In de laatste 24 uur zijn drie mensen aan het virus overleden, meldt het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid dinsdagavond. Het aantal doden is daarmee opgelopen tot 165. In de laatste 24 uur zijn 83 mensen hersteld van het coronavirus.









De regio Casablanca-Settat noteert met 1.086 gevallen het meest aantal bevestigde infecties, gevolgd door Marrakech-Safi (917), Tanger-Tetouan-Al Hoceima (544), Fez-Meknes (534), Daraa-tafilalet (522) en Rabat-Sale-Kenitra (309).



Mohamed Lyoubi van de afdeling epidemiologie van het Ministerie van Volksgezondheid waarschuwt dat de cijfers een vertekend beeld kunnen geven met betrekking tot de geografische vertegenwoordiging van COVID-19 infecties in Marokko omdat bij de bepaling van het aantal besmettingen wordt gekeken naar de woonplaats van een patiënt en niet naar de plek van besmetting.





De afgelopen dagen zijn nieuwe besmettingshaarden ontstaan in Marokkaanse gevangenissen. Het totaal aantal besmettingen in detentiecentra is opgelopen tot 318, waarvan 71 werknemers. Maandag werd melding gemaakt van het eerste dodelijke slachtoffer in een Marokkaanse gevangenis. Het betreft een medewerker van de lokale gevangenis in Ouarzazate.

