'Aantal coronapatiënten ic's eind mei mogelijk tot 300 gedaald'

Het zou kunnen dat het aantal ic-bedden dat door coronapatiënten wordt bezet eind mei is gedaald tot tussen de 300 en 400.

© ANP 2020

Daardoor zou er ruimte vrijkomen voor 500 tot 600 bedden voor reguliere zorg. Dat zei Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) dinsdagavond in Op1. Gommers zei dat enkele weken geleden de daling van het aantal bezette ic-bedden is ingezet en dat die daling volgens de prognoses van het RIVM de komende twee tot vier weken doorzet. Hij verwacht dat er dan ruimte vrijkomt voor het opzetten van de reguliere zorg. "Dat is nu de uitdaging", zei Gommers.Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gedaald tot onder de 900. Het zijn er nu 861. Ook liggen er 399 mensen met andere aandoeningen op de ic's, aldus het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dinsdag.