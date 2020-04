Engels onderzoek: meer sterfte kankerpatiënten door crisis

De coronacrisis kan in Engeland leiden tot een fors hoger sterftecijfer onder kankerpatiënten.

Dat kan de komende twaalf maanden zelfs 20 procent hoger uitvallen dan gebruikelijk onder mensen bij wie de ziekte onlangs is vastgesteld, zeggen onderzoekers van de University College London. De onderzoekers ontdekten dat huisartsen sinds het begin van de coronacrisis veel minder vaak met spoed patiënten doorverwijzen die mogelijk kanker hebben. Ook daalde het aantal afspraken dat wordt gemaakt voor chemotherapie aanzienlijk. Onder normale omstandigheden zouden naar verwachting 31.000 mensen overlijden bij wie recent de diagnose kanker is gesteld, maar daar zouden nu 6270 sterfgevallen bovenop kunnen komen."Er spelen hier allerlei factoren een rol", zegt onderzoeker Harry Hemingway in een verklaring. Hij verwijst onder meer naar de maatregelen die verspreiding van het virus moeten voorkomen, gedragsveranderingen bij mensen die medische zorg nodig hebben en de economische gevolgen van de coronacrisis. Ook overlijden patiënten nadat ze besmet zijn geraakt met het coronavirus.De onderzoekers kijken specifiek naar nieuwe kankerpatiënten. Als wordt gekeken naar alle patiënten met die ziekte, sterven naar verwachting bijna 18.000 mensen meer dan voor de crisis het geval was geweest.