Justitie: criminelen slimmer aanpakken door gegevens te delen

Om criminele netwerken slimmer aan te pakken, moeten overheidsorganisaties en opsporingsinstanties ruimere mogelijkheden krijgen om hun informatie met elkaar te delen.

Justitieminister Ferd Grapperhaus en Sander Dekker (Rechtsbescherming) hebben daartoe een wetsvoorstel opgesteld dat zij woensdag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Politie, Openbaar Ministerie, gemeenten en de Belastingdienst werken nu ook al samen om de ernstige en ondermijnende criminaliteit aan te pakken, maar er bestaat nog veel onduidelijkheid over de uitwisseling van hun gegevens. De ministers willen daar nu een wettelijke grondslag aan geven, zodat de instanties de informatie gezamenlijk kunnen analyseren en de netwerken gerichter en effectiever kunnen aanpakken. Ook private partijen als banken zouden in beperkte mate en als het echt nodig is, hieraan mee kunnen doen.Vooral bij criminele netwerken die zich bezighouden met productie en handel van drugs, is ook vaak sprake van het witwassen van crimineel geld en fraude. Om de activiteiten van bendes en sleutelfiguren goed in beeld te krijgen, is het volgens de ministers belangrijk dat instanties samen verbanden kunnen leggen om deze zware criminelen aan te pakken.