Nog ongeveer 2000 gestrande Nederlanders in Marokko

marokko 29 apr 12:32

In totaal zijn er nog ongeveer 7000 gestrande Nederlandse reizigers in het buitenland. Behalve Marokko gaat het in andere landen vooral om kleine groepjes die vastzitten op afgelegen locaties.





Buitenlandse Zaken opende eind maart een speciale website waar reizigers zich konden melden die niet de mogelijkheden hadden om terug te keren. Er meldden zich 25.000 mensen van wie er nu nog zo'n 7000 over zijn.



Gemengde groep

Die overgebleven reizigers vormen volgens Blok "een heel gemengde groep". Daar zitten reizigers bij die naar huis willen, maar ook mensen waar Buitenlandse Zaken geen contact meer mee krijgt en mogelijk al terug zijn. Sommigen willen ook niet terug.



In Marokko zitten nog ruim 2000 Nederlanders vast. Het feit dat 300 Nederlanders dit weekend het Noord-Afrikaanse land mochten verlaten, stemt Blok "hoopvol". Het ging om mensen die waren aangemerkt als urgente gevallen, bijvoorbeeld omdat ze medische behandeling nodig hadden. © ANP 2020 "Het wordt steeds meer maatwerk" zegt minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) tijdens een werkbezoek bij de ANWB, waar hij sprak met werknemers van de alarmcentrale. Hij verwacht ook steeds vaker samen met andere EU-landen reizigers te zullen ophalen in het buitenland.Buitenlandse Zaken opende eind maart een speciale website waar reizigers zich konden melden die niet de mogelijkheden hadden om terug te keren. Er meldden zich 25.000 mensen van wie er nu nog zo'n 7000 over zijn.Die overgebleven reizigers vormen volgens Blok "een heel gemengde groep". Daar zitten reizigers bij die naar huis willen, maar ook mensen waar Buitenlandse Zaken geen contact meer mee krijgt en mogelijk al terug zijn. Sommigen willen ook niet terug.In Marokko zitten nog ruim 2000 Nederlanders vast. Het feit dat 300 Nederlanders dit weekend het Noord-Afrikaanse land mochten verlaten, stemt Blok "hoopvol". Het ging om mensen die waren aangemerkt als urgente gevallen, bijvoorbeeld omdat ze medische behandeling nodig hadden.