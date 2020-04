Celstraf voor stelende coronadreiger

algemeen 29 apr 13:10

De politierechter in Utrecht heeft woensdag een 54-jarige man uit Bilthoven veroordeeld tot zeventien weken cel, wegens diefstal in een Albert Heijn in Den Dolder en het bedreigen van winkelmedewerkers.





Na de betrapping dirigeerde de teamleider de man naar het kantoor van het filiaal. Volgens het Openbaar Ministerie zweette hij en zag hij er ongezond uit. In het kantoor werd hij kwaad, sloeg met een stoel een paar keer tegen een glazen pui en tegen de knie van de teamleider. Daarbij riep hij: "Ik sla je verrot, ik besmet je met corona."



De man moet ook nog dertig dagen uitzitten voor een eerder gepleegde winkeldiefstal. © ANP 2020 Hij dreigde op 16 april een medewerker te mishandelen en te besmetten met corona nadat hij was betrapt op het stelen van een paar pakken vlees. De betrokken medewerker, een teamleider, was na de gebeurtenissen bang dat hij inderdaad was besmet en moest in quarantaine. Ook een collega die hem te hulp schoot moest in quarantaine.Na de betrapping dirigeerde de teamleider de man naar het kantoor van het filiaal. Volgens het Openbaar Ministerie zweette hij en zag hij er ongezond uit. In het kantoor werd hij kwaad, sloeg met een stoel een paar keer tegen een glazen pui en tegen de knie van de teamleider. Daarbij riep hij: "Ik sla je verrot, ik besmet je met corona."De man moet ook nog dertig dagen uitzitten voor een eerder gepleegde winkeldiefstal.