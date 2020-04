Bijna 100.000 coronabesmettingen vastgesteld in Rusland

buitenland 29 apr 10:19

Het aantal coronagevallen dat is vastgesteld in Rusland nadert de 100.000. De autoriteiten maakten woensdag bekend dat inmiddels bij 99.399 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben.





Wereldwijd hebben zeven landen melding gemaakt van meer dan 100.000 besmettingen. Die cijfers geven geen volledig beeld, omdat niet iedereen met het virus wordt getest. De testcapaciteit verschilt ook van land tot land. © ANP 2020 Het afgelopen etmaal kwamen 5841 nieuwe besmettingen aan het licht. Dat zijn er minder dan een dag eerder. Het dodental steeg met 108 naar 972. Hoofdstad Moskou is het zwaarst getroffen. Daar hebben de autoriteiten een lockdown ingesteld.Wereldwijd hebben zeven landen melding gemaakt van meer dan 100.000 besmettingen. Die cijfers geven geen volledig beeld, omdat niet iedereen met het virus wordt getest. De testcapaciteit verschilt ook van land tot land.