Erdogan stuurt brief aan Trump mee met medische hulpgoederen

De Turkse president Erdogan probeert tijdens de coronacrisis de banden aan te halen met de Verenigde Staten. Hij stuurde met een lading hulpgoederen ook een brief mee voor zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump.

Turkije stuurde deze week met een militair vrachtvliegtuig medische goederen naar de VS. Het ging onder meer om honderdduizenden chirurgische maskers, beschermingspakken, ontsmettingsmiddelen en veiligheidsbrillen.Erdogan prees in de meegestuurde brief de corona-aanpak van het Witte Huis. Ook sprak hij zich uit voor goede samenwerking. De relatie tussen de NAVO-bondgenoten bekoelde de afgelopen jaren, onder meer door de aanschaf door Turkije van Russische raketverdedigingssystemen."Ik ben blij om te zien dat, dankzij uw maatregelen, Amerika de eerste stappen heeft gezet richting het normaliseren van de situatie door voor elkaar te krijgen dat er minder nieuwe gevallen bijkomen", schreef Erdogan volgens een officiële verklaring van de Turkse overheid.Erdogan zei ook dat Turkije tijdens de coronacrisis een "betrouwbare partner" van de VS zal blijven. De Verenigde Staten zijn wereldwijd het hardst getroffen door de uitbraak van het coronavirus. Er zijn tienduizenden patiënten overleden.