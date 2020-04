Omstreden 'gynaecoloog' Tetouan hersteld van coronavirus

De arts werd eerder deze maand opgenomen in het Saniat Rmel ziekenhuis in Tetouan nadat hij positief testte op het coronavirus.

De man zorgde eind maart voor woedende reacties omdat hij patiënten in de privékliniek bleef ontvangen terwijl hij zelf in quarantaine moest. De arts had zich na zijn terugkeer uit een geïnfecteerd land niet gehouden aan de quarantaine voorschriften van de autoriteiten.





Gevreesd werd dat de arts tientallen patiënten zou hebben besmet. Het Openbaar Ministerie opende een onderzoek naar de arts. Ook het Ministerie van Volksgezondheid onderzoekt de zaak en heeft kort na het nieuws de lokale vertegenwoordiger Mohamed Wahbi in Tetouan ontslagen . Wahbi zou niet genoeg hebben gedaan om de naleving van de quarantaineregels te handhaven.





De directeur van de kliniek Yahya Al-Dardabi verklaarde later dat na het nieuws over de arts de kliniek werd gesloten en dat medewerkers thuis in quarantaine moesten.

