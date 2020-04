VS levert medische hulpmiddelen aan Marokko

De lading hulpmiddelen vanuit de Verengde Staten (VS) omvat onder meer beschermend materiaal voor zorgpersoneel en laboratoriumtechnici.

De overdracht was een initiatief van de Amerikaanse ambassade in Marokko in samenwerking met het Amerikaanse Defense Threat Reduction Agency (DTRA), meldt persbureau Maghreb Arab Press (MAP).





De Amerikaanse ambassadeur in Marokko David Fischer beschouwt het gebaar als een concreet voorbeeld van de sterke diplomatieke banden tussen de VS en Marokko. "Deze apparatuuroverdracht is onderdeel van meer dan zeven jaar nauwe samenwerking tussen DTRA en de regering van Marokko. De focus van dit partnerschap ligt op het redden van levens en het verminderen van bedreigingen om de nationale veiligheid voor onze beide landen te waarborgen'', leest de verklaring.



De Amerikaanse ambassade tweette eerder op de dag dat bedrijven in de VS Marokko ondersteunen door tools en oplossingen aan te bieden die moeten bijdragen aan het verbeteren van online onderwijs in Marokko. Door het coronavirus zijn scholen in Marokko sinds 16 maart gesloten , leerlingen volgens lessen via internet en TV.









Eerder doneerde het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling (USAID) een bedrag van $ 670.000 aan Marokko ter ondersteuning van de inspanningen tegen het coronavirus. USAID omschrijft Marokko als haar "oudste vriend" in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA-regio).

