Palestijnen woedend op pro-Israël TV-programma's Saoedi-Arabië (video)

Ook Islamic Jihad-woordvoerder Musab Al-Braim veroordeelt de ontwikkeling en noemt het "een historische klap" voor alle Arabieren en moslims. "De programma's weerspiegelen de mentaliteit van de instellingen en staten achter dergelijke producties", zei Al Braim. "Het lijkt erop dat ze van al hun morele principes zijn beroofd", voegde hij toe.





Woordvoerder van de regering in Gaza Salama Marouf zei dat de TV één van de meest invloedrijke middelen is en dat het huidige gebruik het denkbeeld van Arabieren ten opzichte van de Palestijnse zaak probeert te veranderen. Volgens Maarouf is de oproep tot normale betrekkingen met de Israëlische bezetting een morele en ethische ondergang. Met name omdat deze afkomstig is van landen en partijen die eerst behoorden tot de voorvechters voor Palestijnse rechten.





Met uitzondering van Jordanië en Egypte ontkennen alle Arabische staten banden te hebben met Israël.





Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd op de kritiek.