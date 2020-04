Ondanks oorlog in Jemen gaan Britse wapenverkopen aan Saoedi-Arabië door

Volgens experts voedt de verkoop van wapens aan Riyad de Britse schatkist te midden van economische onzekerheden als gevolg van de Brexit en de coronacrisis

De toonaangevende Britse wapenhandelaar BAE Systems heeft sinds 2015 voor £15 miljard aan wapens en diensten verkocht aan Saudi-Arabië. Het Saoedische koninkrijk zit inmiddels al vijf jaar in een verlammende oorlog met Jemen.





Alleen al in 2019 leverde het bedrijf voor £2,5 miljard aan wapens aan het Saoedische koninkrijk. Na de Verenigde Staten (£6,5 miljard) en het Verenigd Koninkrijk (£3,9 miljard) was Saoedi-Arabië in 2019 de grootste klant van het bedrijf.





Volgens Mwatana mensenrechtenadvocaat Osamah Alfakih worden de in het VK gemaakte wapens gebruikt bij "onwettige" operaties in Jemen. In plaats van een "positieve rol" te spelen in Jemen, voedt het VK het gewapende conflict met nog meer wapens, zei Alfakih tegen nieuwsdienst Anadolu.





Volgens Alfakih moet het VK zich juist inspannen om een eind te maken aan de vele mensenrechtenschendingen, daarmee verwijzend naar zowel de Saoediërs als de door Iran gesteunde Houthi-rebellen, die de regering van Jemen in 2015 omver wierpen waardoor het land in een burgeroorlog stortte. Inmiddels zijn tienduizenden Jemenieten, waaronder burgers, omgekomen in de strijd. Het conflict leidde tot de ergste humanitaire crisis ter wereld waarbij miljoenen nog steeds het risico lopen te verhongeren en ziek te worden.





Het Britse hof van beroep stopte in juni 2019 de wapenverkoop aan Riyadh en oordeelde dat de verkoop pas kon worden hervat nadat de regering had beoordeeld of de door Saoedi-Arabië geleide coalitie betrokken was bij een "historisch patroon van schendingen van het internationaal humanitair recht". Meerdere Britse functionarissen en onderdanen die werkzaam zijn in de defensiesector hadden gesuggereerd dat de coalitie de luchtaanvallen niet zou kunnen uitvoeren zonder de steun van het VK.





De Britse regering ging bij het Hooggerechtshof in beroep tegen de beslissing.





Volgens een woordvoerder van BAE Systems hield het bedrijf zich aan "alle relevante wet- en regelgeving inzake exportcontrole" in de landen waarin de onderneming actief is.

© Anadolu 2020