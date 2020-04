Cholera en diarree bedreigen jonge kinderen in Jemen

Meer dan vijf miljoen kinderen in Jemen onder de 5 jaar hebben een verhoogde kans op cholera of diarree. Dat heeft vooral te maken met de extreme regenval die het land sinds deze maand teistert, stelt UNICEF.

© ANP 2020

Daardoor wordt de toegang tot schoon drinkwater en sanitair bemoeilijkt. UNICEF heeft onder andere hygiënesets, emmers, handdoeken, ontsmettingsmiddelen en chloor verstrekt aan de getroffen gezinnen. De organisatie waarschuwt voor het welzijn van de kinderen. "Kinderen in Jemen worden nog steeds geconfronteerd met een groot aantal bedreigingen voor hun voortbestaan", stelt het kinderfonds van de VN. "De verdere verspreiding van cholera, het coronavirus en ondervoeding zullen de last die kinderen en hun gezinnen ondervinden alleen maar verergeren".UNICEF zegt dat cholera en acute diarree te voorkomen en te behandelen zijn. "Onze reactie is er dan ook op gericht om ervoor te zorgen dat gezinnen blijvend toegang hebben tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen, terwijl zij tegelijkertijd weten hoe de gezondheidsrisico's verminderd kunnen worden."