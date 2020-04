Ook Denen zeggen coronavirus onder controle te hebben

Denemarken, dat langzaam de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan opheft, heeft de uitbraak onder controle gebracht, zei de premier woensdag.

Maatregelen opgeheven

"De infectie is onder controle en de Deense strategie heeft een eerste, moeilijke fase overwonnen", meldde premier Mette Frederiksen aan het parlement.Half maart sloot Kopenhagen kinderdagverblijven, basisscholen en middelbare scholen, evenals cafés, restaurants, bars, sportscholen en kapsalons. Bijeenkomsten met meer dan tien personen werden verboden.Sommige maatregelen zijn inmiddels opgeheven, met de heropening van scholen voor kinderen tot 11 jaar, evenals kleine bedrijven zoals kappers en tatoeagesalons. Een tweede fase van versoepelingen is gepland voor 10 mei.Op 1 april breidde het Scandinavische land zijn tests uit naar mensen met milde symptomen. Voorheen werden alleen degenen getest die matige tot ernstige symptomen vertoonden.Denemarken bevestigde woensdag in totaal 9206 besmettingsgevallen sinds het begin van de uitbraak en 443 doden.