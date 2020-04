VS: China experimenteert in meerdere labs met ziektekiemen

De minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, Mike Pompeo, denkt dat China in meerdere laboratoria experimenteert met besmettelijke ziektekiemen.

Eerdere beschuldigingen

De Amerikaanse president Donald Trump zei eerder deze week al dat de VS onderzoeken welke rol China heeft gespeeld bij de verspreiding van het nieuwe coronavirus. "Er zijn vandaag de dag meerdere labs in China waar men, denken we, werkt met besmettelijke pathogenen", zei de minister van Buitenlandse zaken en oud-chef van inlichtingendienst CIA woensdag in een persconferentie. Pompeo zei niet te weten of die eventuele laboratoria voldoende beveiligd zijn om een nieuwe wereldwijde uitbraak te voorkomen. "Onthoud dat dit niet het eerste virus is dat uit China komt", voegde hij eraan toe.President Trump liet zich eerder deze week al kritisch uit over China. Hij zei "niet blij te zijn met China" en "te geloven dat het virus bij de bron gestopt had kunnen worden." Ook zinspeelde Trump op compensatie door de Chinezen.Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde vorige week al boos op eerdere beschuldigingen van Pompeo. Hij had gezegd dat de communistische partij heeft geprobeerd de ernst van het nieuwe coronavirus geheim te houden.De directeur van een laboratorium in Wuhan, de Chinese miljoenstad waar het coronavirus eind vorig jaar voor het eerst uitbrak, ontkende daarvoor dat het virus uit zijn onderzoeksinstituut afkomstig is. De Amerikaanse nieuwszender Fox News kwam eerder met de claim op basis van onbekende bronnen, dat de wereldwijde pandemie begon in een lab in de Chinese stad Wuhan.Fox News heeft nauwe banden met de Amerikaanse president Donald Trump en zijn achterban. Vanuit die hoek krijgt China al langer de schuld van de coronacrisis. Zo sprak Trump zelf een tijdje van het 'Chinese virus'.