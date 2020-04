Moslimbroederschap stelt plan voor tegen Israëlische annexatie Westelijke Jordaanoever

Woordvoerder Talaat Fahmi roept op tot het vormen van een consensus over de Palestijnse kwestie en dringt er bij Arabische landen op aan serieuze stappen te ondernemen in het verbreken van de betrekkingen met Israël. Ook roept Fahmi de Verenigde Naties (VN) op de internationale legitimiteit te ondersteunen.

Naar verwachting zullen meerdere Arabische ministers van Buitenlandse Zaken donderdag een noodconferentie houden middels videoverbinding om het Israëlische annexatieplan te bespreken.

Een gezamenlijke commissie, gevormd door de Amerikaanse en Israëlische functionarissen, startte onlangs met het in kaart brengen van de te annexeren regio's op de Westelijke Jordaanoever. De stap was in overeenstemming met het zogenaamde Amerikaanse 'vredesplan' Deal of the Century