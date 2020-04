Duizenden Marokkanen tekenen petitie tegen 'nepnieuws-wet'

Volgens critici is wet 22.20 in strijd met de grondwet en vormt deze een gevaar voor de vrijheid van meningsuiting

De ministerraad heeft 19 maart wetsvoorstel 22.20 betreffende het gebruik van sociale netwerken, omroepnetwerken en soortgelijke netwerken onderzocht en goedgekeurd. De nieuwe wet is gericht op het tegengaan van nieuwe trends in computercriminaliteit.





Critici beweren echter dat de nieuwe wet in strijd is met de grondrechtelijke waarden en dat deze een gevaar vormt voor het mensenrechtenstelsel en voor de vrijheid van meningsuiting. De petitie is inmiddels meer dan 20.000 keer getekend.





De nieuwe wet bepaalt onder meer dat iedereen die in het openbaar of via sociale netwerken oproept tot een boycot van een specifiek product of dienst, kan worden vervolgd. Overtreders riskeren een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 5.000 DH to 50.000 DH (€500 tot €5.000).





Eerdere acties op sociale netwerken bleken erg succesvol in Marokko. In 2018 verlaagde zuivelbedrijf Danone Maroc noodgedwongen de prijzen na een boycotcampagne op sociale netwerken. Ook giganten Sidi Ali en Afriquia Gas moesten toegeven na drastische omzetdalingen als gevolg van oproepen op sociale netwerken. Onder de nieuwe wet zouden dergelijke acties verboden zijn.





Actievoerders hekelen ook het gebrek aan openbaarheid vanuit de regering. Volgens activist en influencer Mustapha Swinga verliep de goedkeuring van deze wet anders dan eerder goedgekeurde wetten en werd deze bijvoorbeeld niet gepubliceerd in officiële publicaties.









Volgens de Marokkaanse Minister van Justitie Mohamed Benabdelkader heeft de regering op 19 maart de tekst van het ontwerpbesluit aangenomen maar is de wetgeving nog niet aan het parlement voorgelegd. Hij zei dat het wetsvoorstel pas wordt goedgekeurd nadat het verschillende fasen heeft doorlopen.

"Een ministeriële commissie zal de wet bespreken voordat deze wordt aangenomen", aldus Benabdelkader. De minister stelt dat een dergelijke procedure normaal is als het gaat om "controversiële" wetsvoorstellen die binnen de regering niet unaniem zijn. Volgens Benabdelkader is er nog geen definitieve versie van de wet en zal regeringsleider Saad Eddine El Othmani uiteindelijk een definitief wetsvoorstel bij het parlement indienen.

Ook mensenrechtenminister Mustapha Ramid bevestigde de verklaring van Benabdelakder.

Soortgelijke ophef ontstond nadat in de zomer van 2018 wet 44.18 over het invoeren van de dienstplicht werd aangenomen. De wet leidde al tot controverse en discussie toen deze nog in de kinderschoenen stond. Ook toen hekelden burgers het gebrek aan transparantie en openbare informatie over de wet.

