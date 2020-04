Dorpen regio Al-Hoceima ontvangen financiële hulp

Onder strikte discipline werd maandag financiële hulp verstrekt aan personen die getroffen zijn door de coronacrisis. Wachtenden droegen een mondkapje en hielden afstand door op gemarkeerde plekken in de rij te staan of te zitten.

De speciale coronacommissie (CVE) is 13 april begonnen met het vertrekken van de tegemoetkoming die bedoeld is om de financiële druk te verlichten bij huishoudens die financieel geraakt zijn door de coronacrisis. Voor mensen die niet in staat zijn giraal geld te ontvangen wordt het geld via lokale postkantoren verdeeld.