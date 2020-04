Forse stijging cybercriminaliteit door coronacrisis

Door de coronacrisis neemt de cybercriminaliteit fors toe. Dat zei Theo van der Plas, programmadirecteur Digitalisering en Cybercrime van de Nationale Politie, woensdag in EenVandaag.

"De criminaliteit in het algemeen zien we dalen, maar de cybercrime stijgt helaas fors", aldus Van der Plas. Vooral WhatsApp-fraude en het aantal verstuurde phishingmails nemen enorm toe in deze tijden van corona. Normaal hebben we iedere week 100 aangiften van WhatsApp-fraude. Door de coronacrisis ligt dit aantal nu op 300 per week." Van der Plas stelt dat vooral kwetsbaren in de samenleving, en dan met name ouderen, slachtoffer worden van cybercriminaliteit.Wil van Gemert van de Europese misdaadbestrijdingsorganisatie Europol zei in EenVandaag dat er op dit moment meer dan 120.000 websites zijn die Covid-19 of corona als onderwerp hebben. "En het merendeel is in onze ogen ontwikkeld om criminaliteit mee te plegen."Bij de cybercriminaliteit gaat het onder meer om spullen die zijn betaald, maar nooit zijn geleverd. Zo liet een fysiotherapeut weten dat hij voor 1200 euro mondkapjes had besteld op een website, maar dat de bestelling nooit is aangekomen.