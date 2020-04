Marokko: 150 mensen hersteld van coronavirus in etmaal

marokko 29 apr 22:25

Een nieuw record sinds de uitbraak van het coronavirus in Marokko. In de laatste 24 uur zijn 69 nieuwe infecties met het coronavirus bevestigd en is het aantal besmette personen opgelopen tot 4.321

Het virus heeft in totaal aan 168 mensen het leven gekost nadat de afgelopen 24 uur drie nieuwe coronadoden zijn bevestigd, meldt het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid woensdagavond.



De regio Casablanca-Settat noteert met 1.100 gevallen het meest aantal bevestigde infecties, gevolgd door Marrakech-Safi (928), Tanger-Tetouan-Al Hoceima (565), Fez-Meknes (539), Daraa-tafilalet (535) en Rabat-Sale-Kenitra (314).

Mohamed Lyoubi van de afdeling epidemiologie van het Ministerie van Volksgezondheid waarschuwt dat de cijfers een vertekend beeld kunnen geven met betrekking tot de geografische vertegenwoordiging van COVID-19 infecties in Marokko omdat bij de bepaling van het aantal besmettingen wordt gekeken naar de woonplaats van een patiënt en niet naar de plek van besmetting.

Prognoses van de Technische Universiteit in Singapore tonen aan dat Marokko op 24 april al de piek in het aantal coronabesmettingen heeft bereikt. De universiteit voorspelt dat het land tegen 31 mei 97% van de totale nieuwe coronavirusgevallen zal hebben geregistreerd. Tegen 20 juni zal dit aantal zelfs zijn opgelopen naar 99%.

Volgens de universiteit zal het coronavirus op 20 juli volledig zijn verdwenen in Marokko. © MAROKKO.NL 2020