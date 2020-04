Trump wil snel goedkeuring voor experimenteel coronamedicijn

De Amerikaanse president Donald Trump wil dat toezichthouder FDA zo snel mogelijk bekijkt of het middel remdesivir goedgekeurd kan worden voor gebruik als coronamedicijn.

Dat zei hij woensdag (lokale tijd) op een persconferentie. Remdesivir is een experimenteel middel van Gilead Sciences tegen het coronavirus. Uit de eerste resultaten van een onderzoek naar de werking van het middel door het Amerikaanse National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) zou blijken dat remdesivir coronapatiënten sneller helpt herstellen dan normale zorg.De FDA is momenteel in gesprek met de medicijnfabrikant om het middel snel beschikbaar te maken voor patiënten, zei Anthony Fauci, hoofd van het NIAID en één van de voornaamste adviseurs van president Donald Trump in de coronacrisis woensdag. Zelf stelde Trump vaart te willen zetten achter het het goedkeuringsproces. "We willen zeer snelle goedkeuringen", zei hij op een persconferentie.