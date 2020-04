Biden zal als president ambassade VS in Jeruzalem houden

De toekomstige Democratische presidentskandidaat Joe Biden zal de Amerikaanse ambassade in Israël in Jeruzalem houden, mocht hij het Witte Huis halen.

Dat zei de voormalig vicepresident woensdag (lokale tijd) tijdens een virtuele inzamelingsactie voor zijn verkiezingscampagne. President Donald Trump nam in 2017 het controversiële besluit de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen. Dat viel slecht bij de Palestijnen. Zij zien Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat.Biden zei het niet eens te zijn met de stap van Trump. De verhuizing had volgens hem deel uit moet maken van een vredesdeal tussen Israël en de Palestijnen. "Maar nu dat gedaan is, zou ik de ambassade niet terug verplaatsen naar Tel Aviv", aldus Biden.