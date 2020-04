Indonesië passeert de grens van 10.000 coronabesmettingen

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in Indonesië is toegenomen met 347 gevallen, meldt het ministerie van Volksgezondheid donderdag.

© ANP 2020

Indonesië passeert daarmee de grens van 10. 000 besmettingen. Het totale aantal Indonesiërs van wie is vastgesteld dat zij drager van het virus zijn, komt daarmee op 10.118, aldus het ministerie. Dat meldde ook acht nieuwe sterfgevallen, waarmee het officiële dodental op 792 komt. Volgens het ministerie zijn 1522 mensen genezen van het longvirus en zijn meer dan 72.300 Indonesiërs getest.De Indonesische overheid hoopt dat het normale dagelijks leven in juli kan worden hervat en kondigde eerder deze week aan dat er deze en volgende maand "massaal" wordt getest. Vanwege de virusuitbraak is Indonesiërs door hun regering verboden om naar familie te reizen voor het Suikerfeest. De regering van het grootste moslimland ter wereld wilde dat aanvankelijk wel toestaan, maar vond het toch niet verantwoord.