'Duidelijke daling' sterfgevallen Belgische coronapatiënten

Het aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus dat de afgelopen 24 uur in België is gemeld bedraagt 111.

"Dat is een duidelijke daling in vergelijking met voorbije dagen en weken en het laagste aantal in ongeveer een maand", zeggen de Belgische gezondheidsautoriteiten. Er zijn sinds de uitbraak 7594 mensen aan het longvirus bezweken in België. Er werden het afgelopen etmaal 178 nieuwe patiënten in het ziekenhuis opgenomen terwijl 293 personen weer naar huis mochten. Er worden nu 3609 patiënten in de ziekenhuizen behandeld voor Covid-19. Dat is de laagste bezetting sinds 28 maart. 769 patiënten liggen op de intensivecareafdelingen, een daling van 28 sinds woensdag. Van hen worden er 517 kunstmatig beademd, 17 minder dan de dag ervoor.Daarnaast zijn de voorbije 24 uur 660 nieuwe bevestigde besmettingen gemeld.Het crisiscentrum meldde dat voortaan een aantal nieuwe gegevens wordt opgenomen om een betere kijk op het verloop van de epidemie te krijgen. Zo zullen de dagelijkse ziekmeldingen van ambtenaren worden geteld en de consultaties bij artsen in verband met het longvirus.