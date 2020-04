Duits coronaonderzoek: kinderen vermoedelijk net zo besmettelijk

Kinderen kunnen het coronavirus waarschijnlijk net zo makkelijk overdragen als volwassenen.

Het aantal virusdeeltjes in de luchtwegen is bij alle leeftijdsgroepen hetzelfde, aldus onderzoekers in Berlijn. Zij waarschuwen dan ook voor een onbeperkte opening van scholen en kinderdagverblijven.





De studie door wetenschappers onder leiding van viroloog Christian Drosten is nog niet gecontroleerd door onafhankelijke deskundigen.

Het was al bekend dat kinderen met griep zeer hoge concentraties virusdeeltjes in de keel hebben.