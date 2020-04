Duitsland verklaart Hezbollah tot terreurorganisatie

Duitsland heeft de sjiitische, door Iran gesteunde Hezbollah-beweging verboden en tot terreurorganisatie verklaard.

© ANP 2020

Dat maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken bekend. De Duitse politie voerde donderdagochtend invallen uit op meerdere plaatsen in het land om vermeende leden van de groepering aan te houden. Veiligheidsfunctionarissen vermoeden dat ongeveer 1050 mensen in Duitsland onderdeel zijn van de extremistische vleugel binnen Hezbollah.De regering in Berlijn maakte tot voor kort onderscheid tussen de politieke en militaire tak van Hezbollah. Leden van die laatstgenoemde groep vochten aan de zijde van het regeringsleger van de Syrische president Bashar al-Assad.