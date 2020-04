Jemen meldt eerste coronadoden

De autoriteiten in Jemen hebben de eerste coronadoden in het land gemeld. Twee mensen zijn er overleden aan het longvirus, zei de Jemenitische gezondheidsminister.

Eerder werd bekend dat vijf nieuwe besmettingsgevallen zijn ontdekt in het land. Tot dusver spraken de autoriteiten van één bevestigde infectie. Alle nieuwe besmettingen zouden in de zuidelijke kustplaats Aden zijn vastgesteld. Daarop is een driedaags uitgaansverbod ingesteld voor inwoners van de stad.Internationale gezondheidsdeskundigen hebben gewaarschuwd dat de bevolking van Jemen zeer kwetsbaar is voor een uitbraak van het longvirus. Het virus kan zich volgens experts rap en ongezien verspreiden in het land, waar 24 miljoen mensen, 80 procent van alle Jemenieten, afhankelijk zijn van hulp en 10 miljoen inwoners risico lopen met hongersnood te maken te krijgen.In het straatarme Jemen woedt al jaren een bloedige burgeroorlog. Houthi-opstandelingen vechten tegen een regering die wordt gesteund door buurland Saoedi-Arabië. Het slepende conflict heeft geleid tot een enorme humanitaire crisis. De gezondheidsvoorzieningen in het land zijn volgens hulporganisaties ernstig aangetast.