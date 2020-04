Duitsland wil contactverbod verlengen tot zeker 10 mei

In de strijd tegen het coronavirus wil Duitsland het contactverbod tussen meer dan twee personen verlengen tot zeker 10 mei.

Dat maakte een hooggeplaatste regeringsmedewerker duidelijk in een tv-programma. Het verbod geldt niet voor families en personen uit hetzelfde huishouden. De maatregel geldt al tot 4 mei. Mensen moeten buiten ook afstand houden van elkaar.De Duitse regering en de zestien deelstaten praten later donderdag over mogelijke verlenging. Bij het volgende overleg op 6 mei wordt eventueel besloten tot versoepeling van andere coronamaatregelen, nadat onlangs al enkele verlichtingen waren afgesproken. De horeca bijvoorbeeld wil de deuren weer kunnen openen.