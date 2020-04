Marokkaanse voetballer Fellaini leent voetbalclub Standard Luik 3 miljoen euro

De Belgisch-Marokkaanse voetballer Marouane Fellaini lijkt de redder in nood van het tobbende Standard Luik.

De international, oud-speler van de Luikse club, is bereid om uit eigen zak 3 miljoen euro te lenen aan Standard, dat daarmee mogelijk zijn proflicentie kan behouden. Fellaini, die in Engeland speelde bij Everton en Manchester United en inmiddels onder contract staat in China bij Shandong Luneng, heeft als voorwaarde gesteld dat de lening in drie jaar moet worden terugbetaald. Hij zal niet investeren in het vastgoedproject van voorzitter Bruno Venanzi, dat is opgezet om het stadion van de club te kopen en Standard op die manier van geld te voorzien.Axel Witsel, een andere oud-speler van Standard en tevens international, investeerde wel in het vennootschap van Venanzi en mag zich nu aandeelhouder noemen. Witsel, een geboren Luikenaar, vroeg zijn vriend Fellaini bij te springen.