Zorgen over lichte toename ziekenhuisopnames Brabant

Brabantse ziekenhuizen zien het aantal nieuwe patiënten met het coronavirus de laatste dagen weer wat stijgen. "Dat baart ons veel zorgen", zegt een woordvoerder van het Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB).

"Veel mensen lijken te denken: het is over, we kunnen weer de hort op. Maar de strijd is nog niet gestreden. ". Woensdag werden 80 nieuwe patiënten opgenomen met longklachten die duiden op het coronavirus, of bij wie het virus al was geconstateerd met een test. Sinds zaterdag, toen het om 61 mensen ging, is er weer een licht stijgende lijn.Het aantal nieuwe opnames is overigens nog wel een stuk lager dan eind maart. Op 23 maart registreerden ziekenhuizen in de provincie liefst 280 nieuwe patiënten. NAZB wijst er echter op dat een vermindering van het aantal coronapatiënten hard nodig is om de reguliere zorg weer goed op te starten. "Alleen al hier in Brabant wachten 45.000 patiënten nu op hulp", zegt de woordvoerder. Ook de druk op zorgpersoneel is zeer groot.De ziekenhuizen manen iedereen zich aan de voorzorgsmaatregelen te houden, zoals afstand bewaren tot anderen en vaak de handen wassen. "Prima als mensen de deur uitgaan, maar houd wel die anderhalve meter afstand aan", zegt de woordvoerder van NAZB.