Zweden test medicijn tegen seksueel misbruik kinderen

Zweedse onderzoekers zijn een behandeling tegen seksueel misbruik van kinderen op het spoor. Een medicament tegen prostaatkanker blijkt bij mannen pedoseksuele gevoelens te onderdrukken.

Innerlijke rust

© ANP 2020

Het medicijn Degarelix verlaagt het niveau van het mannelijke hormoon testosteron in het lichaam. Het vermindert ook het risico dat mannen met een pedofiele stoornis kinderen seksueel misbruiken, melden Scandinavische media. Zij verwijzen naar een onderzoek van Karolinska Institutet en de Universiteit van Göteborg. Het medicijn werkt al binnen enkele uren.Aan de studie deden 52 mannen vrijwillig mee. Ze wisten niet of ze Degarelix kregen toegediend of een placebo. De behandeling met Degarelix bleek twee risicofactoren voor misbruik te dempen: een sterk seksueel verlangen en seksuele aantrekkingskracht tot kinderen. De effecten waren binnen twee weken merkbaar.Volgens de onderzoekers meldden veel mannen dat ze een innerlijke rust voelden, dat gedachten aan seks niet langer domineerden en dat ze hun seksuele interesse in kinderen verloren. Een meerderheid wilde na de studie doorgaan met de behandeling. De effecten op de lange termijn zijn nog niet bekend.Ongeveer een op de tien meisjes en een op de twintig jongens wordt seksueel misbruikt, voornamelijk door mannen.