Regering komt vakbonden tegemoet in verplichte 'donatie' ambtenaren voor Marokkaans coronafonds

Ambtenaren in Marokko zullen niet geheel worden verplicht de komende drie maanden een deel van het salaris in te leveren ten behoeve van het coronafonds.

Dat zei de Minister van Werkgelegenheid Mohamed Amkraz woensdag tegen persbureau Maghreb Arab Press (MAP). Regeringsleider Saad Eddine El Othmani meldde eerder deze maand dat bij ambtenaren 10% van het salaris zou worden ingehouden. De maatregel heeft betrekking op staatsambtenaren, lokale autoriteiten en openbare instellingen.





Volgens Amkraz kunnen ambtenaren een verzoek indienen om vrijgesteld te worden van de maatregel. De verklaring van de minister komt nadat een vakbonden tegen het besluit in gingen.





Voor Abdelkader Al-Zayer van de Democratische Arbeidsfederatie gaat dat niet ver genoeg. "Werknemers zouden niet verplicht moeten worden om een ​​aanvraag in te dienen om om hun volledige loon te ontvangen", zei Al-Zayer die zelf fel tegen de loonmaatregel is. "We hadden gehoopt dat de regering vooraf met de vakbond had overlegd alvorens sociale beslissingen te nemen om deze pandemie te bestrijden".





Dagblad Al Ahdath Al Maghribia meldt dat El Othmani verrast werd door de verklaringen van Amkraz. Volgens de regeringsleider hebben ambtenaren onder de noodtoestand en de preventiemaatregelen het recht niet de inhouding op loon te weigeren.



