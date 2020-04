Minder dan 800 coronapatiënten nog op intensive care

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gedaald tot 783. Dat zijn er 21 minder dan op woensdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de Nederlandse ic-patiënten met het coronavirus liggen er momenteel 754 in Nederland, 22 minder dan woensdag. Verder verblijven 29 Nederlandse patiënten op intensivecareafdelingen in Duitsland. Dat is er eentje meer dan woensdag, doordat iemand naar Duitsland is overgebracht.Daarnaast liggen er 432 mensen met andere aandoeningen op de intensive care. Het LCPS is daar blij mee, omdat het betekent dat de reguliere zorg weer op gang komt.Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, ziet in de cijfers nog geen effect van een druk paasweekeinde. Zo'n effect, een stijging van het aantal opnames, zou rond deze tijd ongeveer te zien moeten zijn.Volgens Kuipers is er geen tekort aan maskers, maar wel aan schorten voor verplegers en artsen.