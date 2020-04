Slob akkoord met islamitische middelbare school in Den Haag

Minister Arie Slob (Onderwijs) geeft het groene licht voor een islamitische school voor MAVO, HAVO en VWO in Den Haag.

De school moet in augustus volgend jaar beginnen. Drie andere aanvragen voor bekostiging van islamitische scholengemeenschappen voor MAVO, HAVO en VWO werden afgewezen. Twee aanvragen waren voor scholen in Amsterdam en één in Den Haag.Alle vier aanvragen waren ingediend door de Stichting voor Islamitisch Voortgezet Onderwijs in Rotterdam (Sivor). Die runt in de havenstad het islamitsche Avicenna College.