Familiedrama in Casablanca: Moeder steekt 3 kinderen dood en doet zelfmoordpoging

marokko 30 apr 23:46

De politie in Hay Hassani in Casablanca waren donderdagavond bezig met sporenonderzoek nadat in de woning de levenloze lichamen van drie kinderen werden aangetroffen.

Bij de drie kinderen, een 9-jarig jongetje en twee meisjes van 3 en 7 jaar, waren de polsen doorgesneden. Naast de drie kinderen lag de zwaargewonde moeder bewusteloos op de grond. De moeder probeerde na het doden van haar kinderen zelfmoord te plegen, meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN in een verklaring. De vrouw werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis waar ze werd opgenomen op de intensive care.

In de woning trof de politie verdovende middelen aan die vermoedelijk werden gebruikt om de kinderen te bedwelmen. Ook werd een briefje aangetroffen waarin de vrouw haar daden had opgebiecht. Diezelfde boodschap werd ook aangetroffen in de mobiele telefoon van de vrouw, ze had het bericht via WhatsApp verstuurd naar familieleden.

De moorden en zelfmoordpoging waren bedoeld om wraak te nemen op haar echtgenoot, concludeert de politie aan de hand van het WhatsApp-gesprek. © MAROKKO.NL 2020