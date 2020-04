Aantal arrestaties schenders lockdown Marokko toegenomen met 4289

Een nieuw record sinds het ingaan van het uitgaansverbod 20 maart.





De schendingen omvatten voornamelijk het samenscholen in het openbaar, het aansporen tot samenscholing en het zonder geldige verplaatsingsvergunning naar buiten gaan. Casablanca loopt met 11.357 arrestaties nog steeds voorop, gevolgd door Rabat (10.727), Kenitra (10.083), Marrakech (7.781), Oujda (6.898), Agadir (5.081) en Tetouan (4.975). Inmiddels zijn 44.951 overtreders voorgeleidt.





DGSN benadrukt dat ordediensten een zero-tolerance beleid hanteren en de controleactiviteiten in alle steden zullen blijven intensiveren.

© MAROKKO.NL 2020

Het aantal schendingen van de preventiemaatregelen in Marokko blijft gestaag groeien. Sinds het uitroepen van de noodtoestand hebben Marokkaanse veiligheidsdienst 85.778 mensen opgepakt wegens het trotseren van de preventiemaatregelen tegen het coronavirus, meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN in een verklaring. Ondanks het opschuiven van de avondklok is sinds het ingaan van de vastenmaand Ramadan het dagelijkse aantal aanhoudingen gestegen.