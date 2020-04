Marokko ontkent mensenrechten schendingen bij handhaving coronamaatregelen

De VN-Commissie voor de Rechten van de Mens waarschuwde dat de COVID-19-lockdown zou kunnen worden uitgebuit door regeringen

De permanente vertegenwoordiger van Marokko bij de Verenigde Naties in Genève, Omar Zinber, maakte gisteren duidelijk dat de preventiemaatregelen tegen het coronavirus in Marokko in overeenstemming zijn met de VN-mensenrechtenrichtlijnen.





Michelle Bachelet van de Mensenrechtencommissie van de VN verklaarde onlangs dat in sommige landen de preventiemaatregelen tegen COVID-10 gepaard gaan met grove schendingen van mensenrechten. Waarop in sommige mediakanalen in Marokko werd gewezen naar de Marokkaanse autoriteiten.





Volgens Zinber zijn de aantijgingen verstoken van enige basis en voldoen de maatregelen aan alle richtlijnen van de VN inzake de rechten van de mens.





Marokko hanteert een zero-tolerance beleid jegens overtreders van de coronamaatregelen. Sinds het uitroepen van de noodtoestand op 20 maart zijn meer dan 85.000 mensen opgepakt wegens het schenden van de regels.

