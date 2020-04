'Canada gaat elf soorten aanvalsgeweren verbieden'

Canada gaat elf categorieën aanvalsgeweren verbieden. Dat zeggen medewerkers van de regering. Het gaat om wapens die vaak worden gebruikt bij schietpartijen.

© ANP 2020

Premier Justin Trudeau maakt al langer een punt van het aanpakken van vuurwapenbezit. De afgelopen tijd is er een stijging van het aantal misdrijven waarbij vuurwapens worden gebruikt in Canada. Zeker 125.000 wapens in Canada worden illegaal door de nieuwe wet.Volgens de regeringsmedewerkers wordt al maanden aan de wet gewerkt. Het aanstaande verbod houdt volgens hen geen verband met de recente schietpartij in de provincie Nova Scotia waarbij 22 mensen omkwamen."Er is geen noodzaak in Canada voor wapens die zijn ontwikkeld om zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen te doden", aldus Trudeau donderdag. "We zijn al lang bezig met het controleren van wapenbezit en het verbieden van militaire wapens."