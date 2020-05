Gilead wil volgend jaar miljoenen coronamedicijnen leveren

De Amerikaanse farmaceut Gilead Sciences kan dit jaar al circa 1 miljoen exemplaren maken van zijn potentiële coronamedicijn remdesivir en volgend jaar nog eens meerdere miljoenen.

Wanneer toezichthouders groen licht geven, zal Gilead zich naar eigen zeggen inzetten om het het middel toegankelijk en betaalbaar te maken voor overheden en patiënten over de hele wereld. Remdesivir is een experimenteel middel tegen het nieuwe coronavirus. Uit de eerste resultaten van een onderzoek naar de werking van het middel door het Amerikaanse National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) zou blijken dat remdesivir coronapatiënten sneller helpt herstellen dan normale zorg.De Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA) heeft al aangegeven haast te maken met de goedkeuring van het medicijn. De waakhond wil wel eerst goed kijken naar alle studieresultaten, om zeker te zijn dat remdesivir straks aan de juiste patiënten zal worden gegeven. President Donald Trump riep de FDA woensdag op zo snel mogelijk te bekijken of remdesivir goedgekeurd kan worden voor gebruik als coronamedicijn. Zijn medisch topadviseur Anthony Fauci beloofde dat een besluit er "heel snel" komt.Gilead meldde bij zijn kwartaalcijfers meer te hebben uitgegeven aan onderzoek en het opschalen van de productie. Mede hierdoor daalde de winst afgelopen kwartaal. Onder de streep bleef 1,6 miljard dollar over, waar een jaar terug nog bijna 2 miljard dollar winst in de boeken ging. Het farmacieconcern zag de totale omzet wel oplopen, tot 5,5 miljard dollar van een kleine 5,3 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar.