'Trump dwong Saoediërs tot lagere olieproductie met chantage'

De Amerikaanse president Donald Trump dwong Saoedi-Arabië met chantage tot een lagere olieproductie. Dat stellen ingewijden aan persbureau Reuters.

Onder druk gezet

© ANP 2020

Trump zou in een gesprek met de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman gedreigd hebben dat Amerikaanse troepen het land zouden verlaten. Om dat te voorkomen, kreeg Saoedi-Arabië de opdracht om oliekartel OPEC te overtuigen minder olie op te pompen. Oliekartel OPEC, Rusland en andere olieproducerende landen werden het eerder deze maand eens over beperking van de olieproductie met 9,7 miljoen vaten per dag voor de maanden mei en juni. Dat is ongeveer 10 procent van de hoeveelheid die wereldwijd dagelijks wordt opgepompt.Volgens ingewijden was de druk vanuit het Witte Huis een belangrijke drijfveer achter het akkoord. De VS en Saoedi-Arabië vormen al 75 jaar een strategische alliantie. Het stationeren van Amerikaanse militairen in het land is een belangrijk teken dat de relatie tussen Washington en Riyad nog steeds sterk is.Trump zou de prins tien dagen voor de bekendmaking van de OPEC-productieverlaging onder druk hebben gezet. Bin Salman was zodanig onaangenaam verrast dat hij zijn adviseurs de kamer uit stuurde om het gesprek met de president verder onder vier ogen te voeren, aldus de ingewijden.Trump maakte naar verluidt duidelijk aan de prins dat hij niet meer zijn best zou doen om de Amerikaanse militairen in Saoedi-Arabië te houden als het land niet meewerkte. Twee Republikeinse senatoren waren op dat moment al bezig met een wetsvoorstel om Amerikaanse troepen terug te trekken.De productiebeperking was hard nodig voor de VS, waar olieproducenten doorgaans hogere kosten hebben en niet kunnen overleven met een lage olieprijs. Ondanks de productiebeperking is de olieprijs na het akkoord van OPEC verder gekelderd en was deze vorige week zelfs voor het eerst in de geschiedenis negatief