Meer dan 30 NGO's verzetten zich tegen omstreden 'nepnieuws-wet' Marokko

Meer dan 30 organisaties in binnen en buitenland hebben zich aangesloten bij het protest tegen wetsvoorstel 22.20

In een persbericht spreken de organisaties hun verbazing uit over de manier waarop het wetsvoorstel tot stand is gekomen. De NGO's omschrijven het doordrammen van de controversiële wet gedurende de wereldwijde coronacrisis als een nieuwe aanval op de vrijheid van meningsuiting. Ook hekelen de organisaties het gebrek aan transparantie: de besluitvorming werd niet gepubliceerd in de staatscourant zoals bepaald in artikel 78 van de Grondwet.





Het persbericht is onder meer ondertekend door de NGO Adala, de Democratische Vereniging van Vrouwen van Marokko (ADFM), de AMDH, de OMDH, het Marokkaanse Forum voor Jonge Journalisten (FMJJ) en de Democratische Anfass Beweging.





De NGO's lijken zich hiermee aan te sluiten bij de petitie tegen de nieuwe wet. Ondertekenaars van de petitie beweren dat artikel 22.20 in strijd is met de grondrechtelijke waarden en dat deze een gevaar vormt voor het mensenrechtenstelsel en voor de vrijheid van meningsuiting. De petitie is inmiddels 23.600 keer ondertekend.





De ministerraad heeft 19 maart wetsvoorstel 22.20 betreffende het gebruik van sociale netwerken, omroepnetwerken en soortgelijke netwerken onderzocht en goedgekeurd. De wet is gericht op het tegengaan van nieuwe trends in computercriminaliteit.





De wet bepaalt onder meer dat iedereen die in het openbaar of via sociale netwerken oproept tot een boycot van een specifiek product of dienst, kan worden vervolgd. Vooral dit laatste is tegen het zere been van de tegenstanders van de wet. Overtreders riskeren een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 5.000 DH to 50.000 DH (€500 tot €5.000).

