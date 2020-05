Spanje meldt 281 nieuwe coronadoden

Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid meldt 281 nieuwe overledenen met het nieuwe coronavirus.

Daarmee komt het totale aantal overleden dragers van het longvirus in Spanje op 24.824 te staan. Donderdag werden er 268 Spaanse doden gemeld. Woensdag waren dat er 453. Dat laatste relatief hoge cijfer kwam doordat sommige doden in de voorgaande dagen nog niet waren gemeld.De regering-Sánchez meldde dinsdag dat Spanje de lockdownregels gaat versoepelen. Dat moet per regio in een verschillend tempo gaan gebeuren, afhankelijk van de ernst van de virusuitbraak. Sinds zondag mogen Spaanse kinderen elke dag weer een uur naar buiten onder begeleiding van een volwassene.