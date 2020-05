Bijna 12.000 coronapatiënten in België uit ziekenhuis

Sinds 15 maart zijn 11. 892 coronapatiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard. De afgelopen 24 uur mochten 316 personen weer naar huis, maakten de Belgische gezondheidsautoriteiten vrijdag bekend.

© ANP 2020

De ziekenhuizen namen donderdag 152 nieuwe patiënten met het longvirus op. Het is de vijfde dag op een rij dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames, volgens virologen de belangrijkste graadmeter van de epidemie, lager is dan 200. In totaal worden momenteel 3386 mensen voor Covid-19 in de ziekenhuizen behandeld, van wie 740 op de intensivecareafdelingen, een daling met 29 patiënten in de afgelopen 24 uur.Het afgelopen etmaal zijn 130 mensen in België overleden aan het coronavirus. In totaal zijn sinds de uitbraak 7703 personen aan de ziekte bezweken. 46 procent overleed in het ziekenhuis. Daar gaat het om bevestigde besmettingen. 53 procent werd gemeld door de verpleeghuizen. Daar gaat het zowel om bevestigde gevallen als vermoedens daarvan.